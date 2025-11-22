SinyallerBölümler
BTCusd Scaling w w w jorgeaiea c o m
Jorge Niz

BTCusd Scaling w w w jorgeaiea c o m

Jorge Niz
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
VantageInternational-Live 13
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
10 (90.90%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (9.09%)
En iyi işlem:
50.88 USD
En kötü işlem:
-3.94 USD
Brüt kâr:
308.64 USD (514 360 pips)
Brüt zarar:
-3.94 USD (6 563 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (307.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
307.59 USD (9)
Sharpe oranı:
1.58
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.16%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
77.34
Alış işlemleri:
6 (54.55%)
Satış işlemleri:
5 (45.45%)
Kâr faktörü:
78.34
Beklenen getiri:
27.70 USD
Ortalama kâr:
30.86 USD
Ortalama zarar:
-3.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.94 USD (1)
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.89 USD
Maksimum:
3.94 USD (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.54% (136.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 305
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 508K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Www.jorgeaiea.com
İnceleme yok
2025.11.22 01:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 01:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
