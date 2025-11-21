- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD#
|2025
|EURUSD#
|3
|USDJPY#
|1
|US30Cash
|1
|US100Cash
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD#
|6.7K
|EURUSD#
|79
|USDJPY#
|55
|US30Cash
|0
|US100Cash
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD#
|49K
|EURUSD#
|789
|USDJPY#
|860
|US30Cash
|50
|US100Cash
|192
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 30" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
⚡ FLASH EXECUTE: Martingale Desteğiyle Yüksek Hacimli Scalping
FLASH EXECUTE, piyasadaki en küçük fiyat dalgalanmalarından faydalanmak için tasarlanmış agresif bir Yüksek Frekanslı Scalping sinyalidir.
Strateji Özeti
-
Hız ve Ses: Günde 100'e kadar işlem yapan aktif bir işlem ritmi. İşlemler, minimum piyasa riski için hızlı açılıp kapanır.
-
Risk Yönetimi: Martingale Sistemi, pozisyon yönetiminde kullanılır ve kayıplardan hızlı toparlanma potansiyeli sunar.
-
⚠️ KRİTİK RİSK UYARISI: Martingale sisteminin kullanımı nedeniyle, bu strateji geleneksel yöntemlere kıyasla DAHA YÜKSEK RİSK taşır ve önemli bir Düşüş potansiyeline sahiptir.
Bu kim için: Yüksek risk toleransına sahip, yüksek potansiyel getiri arayan ve bu stratejinin doğasında olan risk profilini tam olarak bilen yatırımcılar için idealdir.
Abonelik sırasında hesabınızın risk ayarlarını buna göre ayarlayın.
USD
USD
USD