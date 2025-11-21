SinyallerBölümler
Ilkay Ozsoy

Flash Execute

Ilkay Ozsoy
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 34%
XMGlobal-Real 30
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 031
Kârla kapanan işlemler:
1 575 (77.54%)
Zararla kapanan işlemler:
456 (22.45%)
En iyi işlem:
715.05 USD
En kötü işlem:
-1 290.06 USD
Brüt kâr:
26 296.48 USD (313 324 pips)
Brüt zarar:
-19 434.10 USD (262 004 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (524.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 231.93 USD (8)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
94.95%
Maks. mevduat yükü:
10.23%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
849
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.85
Alış işlemleri:
609 (29.99%)
Satış işlemleri:
1 422 (70.01%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
3.38 USD
Ortalama kâr:
16.70 USD
Ortalama zarar:
-42.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-8 046.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 046.30 USD (10)
Aylık büyüme:
34.31%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
164.78 USD
Maksimum:
8 046.30 USD (23.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.98% (8 046.30 USD)
Varlığa göre:
22.72% (7 604.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 2025
EURUSD# 3
USDJPY# 1
US30Cash 1
US100Cash 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 6.7K
EURUSD# 79
USDJPY# 55
US30Cash 0
US100Cash 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 49K
EURUSD# 789
USDJPY# 860
US30Cash 50
US100Cash 192
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +715.05 USD
En kötü işlem: -1 290 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +524.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 046.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 30" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

⚡ FLASH EXECUTE: Martingale Desteğiyle Yüksek Hacimli Scalping

FLASH EXECUTE, piyasadaki en küçük fiyat dalgalanmalarından faydalanmak için tasarlanmış agresif bir Yüksek Frekanslı Scalping sinyalidir.

Strateji Özeti

  • Hız ve Ses: Günde 100'e kadar işlem yapan aktif bir işlem ritmi. İşlemler, minimum piyasa riski için hızlı açılıp kapanır.

  • Risk Yönetimi: Martingale Sistemi, pozisyon yönetiminde kullanılır ve kayıplardan hızlı toparlanma potansiyeli sunar.

  • ⚠️ KRİTİK RİSK UYARISI: Martingale sisteminin kullanımı nedeniyle, bu strateji geleneksel yöntemlere kıyasla DAHA YÜKSEK RİSK taşır ve önemli bir Düşüş potansiyeline sahiptir.

Bu kim için: Yüksek risk toleransına sahip, yüksek potansiyel getiri arayan ve bu stratejinin doğasında olan risk profilini tam olarak bilen yatırımcılar için idealdir.

Abonelik sırasında hesabınızın risk ayarlarını buna göre ayarlayın.


İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Flash Execute
Ayda 99 USD
34%
0
0
USD
27K
USD
3
99%
2 031
77%
95%
1.35
3.38
USD
24%
1:500
