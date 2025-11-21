SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GoldBull Gold Actuarial
Zhu He Li

GoldBull Gold Actuarial

Zhu He Li
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 39%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 239
Kârla kapanan işlemler:
3 617 (69.03%)
Zararla kapanan işlemler:
1 622 (30.96%)
En iyi işlem:
1 555.00 USD
En kötü işlem:
-3 037.00 USD
Brüt kâr:
45 527.07 USD (1 163 437 pips)
Brüt zarar:
-35 680.49 USD (1 119 550 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
85 (821.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 943.74 USD (25)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.58%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2045
Ort. tutma süresi:
44 dakika
Düzelme faktörü:
1.64
Alış işlemleri:
2 757 (52.62%)
Satış işlemleri:
2 482 (47.38%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
1.88 USD
Ortalama kâr:
12.59 USD
Ortalama zarar:
-22.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-884.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 988.49 USD (7)
Aylık büyüme:
38.59%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 176.38 USD
Maksimum:
5 988.49 USD (15.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.70% (5 479.80 USD)
Varlığa göre:
0.75% (253.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 5239
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 9.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 44K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 555.00 USD
En kötü işlem: -3 037 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +821.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -884.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
7.20 × 1306
ICMarketsSC-Live11
7.34 × 2992
ICMarketsSC-Live25
16.00 × 1
Exness-Real35
16.90 × 1397
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

GoldBull Gold Actuarial

strategy features five levels of trading processing after establishing a fixed profit model, ensuring long-term operation:

1. Filtering extremely fast market movements;
2. Handling small floating losses on one side;
3. Handling medium floating losses on both sides;
4. Splitting large floating losses;
5. Liquidating positions for extreme floating losses. 
In principle, it operates without system downtime or intervention.
İnceleme yok
2025.11.21 16:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 16:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GoldBull Gold Actuarial
Ayda 100 USD
39%
0
0
USD
34K
USD
4
99%
5 239
69%
100%
1.27
1.88
USD
19%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.