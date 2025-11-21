- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5 239
Kârla kapanan işlemler:
3 617 (69.03%)
Zararla kapanan işlemler:
1 622 (30.96%)
En iyi işlem:
1 555.00 USD
En kötü işlem:
-3 037.00 USD
Brüt kâr:
45 527.07 USD (1 163 437 pips)
Brüt zarar:
-35 680.49 USD (1 119 550 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
85 (821.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 943.74 USD (25)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.58%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2045
Ort. tutma süresi:
44 dakika
Düzelme faktörü:
1.64
Alış işlemleri:
2 757 (52.62%)
Satış işlemleri:
2 482 (47.38%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
1.88 USD
Ortalama kâr:
12.59 USD
Ortalama zarar:
-22.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-884.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 988.49 USD (7)
Aylık büyüme:
38.59%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 176.38 USD
Maksimum:
5 988.49 USD (15.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.70% (5 479.80 USD)
Varlığa göre:
0.75% (253.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5239
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|9.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|44K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
GoldBull Gold Actuarial
strategy features five levels of trading processing after establishing a fixed profit model, ensuring long-term operation:
1. Filtering extremely fast market movements;
2. Handling small floating losses on one side;
3. Handling medium floating losses on both sides;
4. Splitting large floating losses;
5. Liquidating positions for extreme floating losses.
In principle, it operates without system downtime or intervention.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
39%
0
0
USD
USD
34K
USD
USD
4
99%
5 239
69%
100%
1.27
1.88
USD
USD
19%
1:500