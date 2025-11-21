- Büyüme
İşlemler:
81
Kârla kapanan işlemler:
66 (81.48%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (18.52%)
En iyi işlem:
27.38 USD
En kötü işlem:
-7.74 USD
Brüt kâr:
374.13 USD (366 201 pips)
Brüt zarar:
-48.06 USD (48 064 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (165.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
165.88 USD (31)
Sharpe oranı:
0.67
Alım-satım etkinliği:
40.81%
Maks. mevduat yükü:
11.88%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
81
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
19.01
Alış işlemleri:
15 (18.52%)
Satış işlemleri:
66 (81.48%)
Kâr faktörü:
7.78
Beklenen getiri:
4.03 USD
Ortalama kâr:
5.67 USD
Ortalama zarar:
-3.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-17.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.15 USD (5)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
17.15 USD (3.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.25% (17.15 USD)
Varlığa göre:
1.13% (3.92 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|73
|AUDUSD
|5
|GBPJPY
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|317
|AUDUSD
|4
|GBPJPY
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|317K
|AUDUSD
|361
|GBPJPY
|771
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +27.38 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +165.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
InstaForex-Cent2.com
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 23
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 9
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 14
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 2
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
TP or Sl
