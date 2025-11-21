SinyallerBölümler
Falaq Karunia Jaya

No Gold No Partyy

Falaq Karunia Jaya
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.50 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.50 USD (500 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.50 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.50 USD
Ortalama kâr:
0.50 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 0
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.50 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.11.21 16:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.21 16:23
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.21 16:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 16:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
