Tran Vinh Vu

AI XPro Ethereum Set2

Tran Vinh Vu
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 19%
Exness-MT5Real38
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
268
Kârla kapanan işlemler:
208 (77.61%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (22.39%)
En iyi işlem:
7.86 USD
En kötü işlem:
-10.78 USD
Brüt kâr:
440.42 USD (381 377 pips)
Brüt zarar:
-434.16 USD (389 397 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (47.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.40 USD (24)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
91.45%
Maks. mevduat yükü:
2.03%
En son işlem:
19 dakika önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.08
Alış işlemleri:
230 (85.82%)
Satış işlemleri:
38 (14.18%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.02 USD
Ortalama kâr:
2.12 USD
Ortalama zarar:
-7.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-23.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.95 USD (3)
Aylık büyüme:
20.33%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.58 USD
Maksimum:
82.44 USD (32.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.47% (82.44 USD)
Varlığa göre:
17.12% (13.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 204
USDJPYm 56
ETHUSDm 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm -29
USDJPYm 17
ETHUSDm 19
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm -29K
USDJPYm 2.6K
ETHUSDm 19K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.86 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +47.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real38" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.21 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 16:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 15:23
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
