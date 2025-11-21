SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GOLD BTC
Do Van Mui

GOLD BTC

Do Van Mui
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 56%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
14 (82.35%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (17.65%)
En iyi işlem:
11.47 USD
En kötü işlem:
-2.74 USD
Brüt kâr:
119.32 USD (1 013 958 pips)
Brüt zarar:
-6.43 USD (64 210 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (65.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
65.07 USD (8)
Sharpe oranı:
1.44
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.36%
En son işlem:
22 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
17.56
Alış işlemleri:
17 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
18.56
Beklenen getiri:
6.64 USD
Ortalama kâr:
8.52 USD
Ortalama zarar:
-2.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.43 USD (3)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6.43 USD (2.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.53% (6.43 USD)
Varlığa göre:
14.22% (44.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDm 15
XAUUSDm 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDm 93
XAUUSDm 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDm 930K
XAUUSDm 20K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.47 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +65.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.21 15:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 15:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.