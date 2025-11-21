- Büyüme
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
13 (92.85%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (7.14%)
En iyi işlem:
67.85 USD
En kötü işlem:
-22.65 USD
Brüt kâr:
410.46 USD (8 208 pips)
Brüt zarar:
-22.65 USD (453 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (409.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
409.81 USD (12)
Sharpe oranı:
1.00
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
17.12
Alış işlemleri:
6 (42.86%)
Satış işlemleri:
8 (57.14%)
Kâr faktörü:
18.12
Beklenen getiri:
27.70 USD
Ortalama kâr:
31.57 USD
Ortalama zarar:
-22.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-22.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.65 USD (1)
Aylık büyüme:
45.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.00 USD
Maksimum:
22.65 USD (2.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.81% (22.65 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAGUSD
|388
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAGUSD
|7.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
FBS-Real-6
|0.00 × 2
|
FBS-Real-4
|1.01 × 242
|
FBS-Real-10
|1.28 × 36
|
FBS-Real-2
|1.33 × 12
|
FBS-Real-5
|1.33 × 12
|
FBS-Real-7
|1.50 × 12
|
FBS-Real-12
|1.83 × 12
