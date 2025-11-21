- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
10 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
16.75 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
46.42 USD (25 366 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
10 (46.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.42 USD (10)
Sharpe oranı:
0.88
Alım-satım etkinliği:
81.68%
Maks. mevduat yükü:
2.72%
En son işlem:
19 dakika önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
5 (50.00%)
Satış işlemleri:
5 (50.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
4.64 USD
Ortalama kâr:
4.64 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.55% (7.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CADJPY
|3
|ETHUSD
|3
|EURGBP
|2
|BTCUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CADJPY
|23
|ETHUSD
|7
|EURGBP
|15
|BTCUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CADJPY
|341
|ETHUSD
|6.9K
|EURGBP
|111
|BTCUSD
|18K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.75 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +46.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
Dukascopy-LIVE-1
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 2
|
SembolFX-LIVE
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
FBS-Real-3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 8
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 23
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
TitanFX-02
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real02
|0.00 × 54
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
3%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
1
0%
10
100%
82%
n/a
4.64
USD
USD
1%
1:1