Saulo Martelli

MyMM

Saulo Martelli
0 inceleme
42 hafta
0 / 0 USD
0%
FXViewRSA-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
86
Kârla kapanan işlemler:
63 (73.25%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (26.74%)
En iyi işlem:
130.03 AUD
En kötü işlem:
-195.64 AUD
Brüt kâr:
705.41 AUD (102 616 pips)
Brüt zarar:
-663.99 AUD (7 025 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (145.20 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
200.33 AUD (7)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
23 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.18
Alış işlemleri:
42 (48.84%)
Satış işlemleri:
44 (51.16%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.48 AUD
Ortalama kâr:
11.20 AUD
Ortalama zarar:
-28.87 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-230.27 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-230.27 AUD (7)
Aylık büyüme:
0.45%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
38%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
204.84 AUD
Maksimum:
234.67 AUD (8.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 AUD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 41
EURUSD 15
CADJPY 11
EURGBP 10
EURCHF 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 49
EURUSD 73
CADJPY 8
EURGBP 28
EURCHF 24
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 1.3K
EURUSD 2.4K
CADJPY 538
EURGBP 682
EURCHF 555
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +130.03 AUD
En kötü işlem: -196 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +145.20 AUD
Maksimum ardışık zarar: -230.27 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXViewRSA-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.21 12:14
Trading operations on the account were performed for only 32 days. This comprises 11.03% of days out of the 290 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 23 days
