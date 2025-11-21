- Büyüme
İşlemler:
86
Kârla kapanan işlemler:
63 (73.25%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (26.74%)
En iyi işlem:
130.03 AUD
En kötü işlem:
-195.64 AUD
Brüt kâr:
705.41 AUD (102 616 pips)
Brüt zarar:
-663.99 AUD (7 025 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (145.20 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
200.33 AUD (7)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
23 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.18
Alış işlemleri:
42 (48.84%)
Satış işlemleri:
44 (51.16%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.48 AUD
Ortalama kâr:
11.20 AUD
Ortalama zarar:
-28.87 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-230.27 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-230.27 AUD (7)
Aylık büyüme:
0.45%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
38%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
204.84 AUD
Maksimum:
234.67 AUD (8.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 AUD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|41
|EURUSD
|15
|CADJPY
|11
|EURGBP
|10
|EURCHF
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|49
|EURUSD
|73
|CADJPY
|8
|EURGBP
|28
|EURCHF
|24
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|1.3K
|EURUSD
|2.4K
|CADJPY
|538
|EURGBP
|682
|EURCHF
|555
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +130.03 AUD
En kötü işlem: -196 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +145.20 AUD
Maksimum ardışık zarar: -230.27 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXViewRSA-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
