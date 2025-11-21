- Büyüme
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
19 (73.07%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (26.92%)
En iyi işlem:
4.58 USD
En kötü işlem:
-7.46 USD
Brüt kâr:
23.00 USD (2 597 pips)
Brüt zarar:
-9.51 USD (845 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (6.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.06 USD (4)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
98.74%
Maks. mevduat yükü:
20.52%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
1.81
Alış işlemleri:
26 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.42
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
1.21 USD
Ortalama zarar:
-1.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.46 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7.46 USD (10.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.13% (7.46 USD)
Varlığa göre:
30.01% (21.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|13
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.58 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
