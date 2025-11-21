SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GoldEurUsd
Volker Minkenberg

GoldEurUsd

Volker Minkenberg
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
RoboForex-ECN
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
19 (73.07%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (26.92%)
En iyi işlem:
4.58 USD
En kötü işlem:
-7.46 USD
Brüt kâr:
23.00 USD (2 597 pips)
Brüt zarar:
-9.51 USD (845 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (6.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.06 USD (4)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
98.74%
Maks. mevduat yükü:
20.52%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
1.81
Alış işlemleri:
26 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.42
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
1.21 USD
Ortalama zarar:
-1.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.46 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7.46 USD (10.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.13% (7.46 USD)
Varlığa göre:
30.01% (21.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 13
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.8K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.58 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
82 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.21 18:32
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.21 17:32
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.21 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 11:14
Share of trading days is too low
2025.11.21 11:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.21 11:14
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.21 10:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 10:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 10:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 10:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 10:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GoldEurUsd
Ayda 49 USD
23%
0
0
USD
73
USD
1
0%
26
73%
99%
2.41
0.52
USD
30%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.