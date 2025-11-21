- Büyüme
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
7 (53.84%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (46.15%)
En iyi işlem:
19.00 USD
En kötü işlem:
-85.31 USD
Brüt kâr:
63.68 USD (4 803 pips)
Brüt zarar:
-275.67 USD (5 135 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (13.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.75 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.47
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
6 (46.15%)
Satış işlemleri:
7 (53.85%)
Kâr faktörü:
0.23
Beklenen getiri:
-16.31 USD
Ortalama kâr:
9.10 USD
Ortalama zarar:
-45.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-133.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-133.63 USD (2)
Aylık büyüme:
-13.18%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
211.99 USD
Maksimum:
211.99 USD (10.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.18% (211.99 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|11
|BTCUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|-219
|BTCUSD
|7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|-3.8K
|BTCUSD
|3.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.00 USD
En kötü işlem: -85 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +13.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -133.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
