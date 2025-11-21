- Büyüme
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
En iyi işlem:
0.92 USD
En kötü işlem:
-1.55 USD
Brüt kâr:
0.92 USD (99 pips)
Brüt zarar:
-1.55 USD (148 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.92 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.25
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
-0.41
Alış işlemleri:
2 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.59
Beklenen getiri:
-0.32 USD
Ortalama kâr:
0.92 USD
Ortalama zarar:
-1.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.55 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.55 USD
Maksimum:
1.55 USD (1.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-49
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
En iyi işlem: +0.92 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
