- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
25 (53.19%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (46.81%)
En iyi işlem:
285 447.00 JPY
En kötü işlem:
-105 040.00 JPY
Brüt kâr:
1 636 628.00 JPY (70 601 pips)
Brüt zarar:
-917 879.00 JPY (24 827 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (673 008.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
673 008.00 JPY (5)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
15.57%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.10
Alış işlemleri:
16 (34.04%)
Satış işlemleri:
31 (65.96%)
Kâr faktörü:
1.78
Beklenen getiri:
15 292.53 JPY
Ortalama kâr:
65 465.12 JPY
Ortalama zarar:
-41 721.77 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-201 104.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-219 940.00 JPY (3)
Aylık büyüme:
72.02%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
162 967.00 JPY
Maksimum:
232 201.00 JPY (17.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.82% (235 643.00 JPY)
Varlığa göre:
8.86% (156 187.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|XAUJPY
|6
|JPN225
|6
|EURJPY
|4
|NAS100
|4
|AUDJPY
|4
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|2
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|US30
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.4K
|XAUJPY
|-33
|JPN225
|4.2K
|EURJPY
|-734
|NAS100
|-1.1K
|AUDJPY
|826
|AUDUSD
|214
|EURUSD
|-330
|USDJPY
|-521
|GBPUSD
|645
|US30
|-192
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|16K
|XAUJPY
|7.1K
|JPN225
|28K
|EURJPY
|-834
|NAS100
|-3.9K
|AUDJPY
|270
|AUDUSD
|87
|EURUSD
|-263
|USDJPY
|-282
|GBPUSD
|296
|US30
|-690
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +285 447.00 JPY
En kötü işlem: -105 040 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +673 008.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -201 104.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-MT5-01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FirstPrudentialMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.09 × 34
|
FPMarketsLLC-Live
|0.33 × 283
|
ICTrading-MT5-4
|0.34 × 94
|
FPMarkets-Live
|0.34 × 38
|
FusionMarkets-Live
|0.38 × 143
|
PrimeCodex-MT5
|0.50 × 338
|
VantageFX-Live
|0.50 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.53 × 1547
|
PlexyTrade-Server01
|0.63 × 212
|
Tickmill-Live
|0.64 × 499
|
Exness-MT5Real7
|0.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.71 × 7
|
SwitchMarkets-Live
|0.84 × 500
|
ICMarketsSC-MT5
|0.85 × 728
|
FXView-Live
|0.86 × 514
|
TitanFX-MT5-01
|0.91 × 2810
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.00 × 1
|
StriforSVG-Live
|1.03 × 30
|
ICMarkets-MT5-4
|1.04 × 24
|
StriforLtd-Live
|1.04 × 1089
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.07 × 118
|
Dukascopy-live-mt5-1
|1.07 × 14
|
Coinexx-Live
|1.16 × 436
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
72%
0
0
USD
USD
1.8M
JPY
JPY
1
0%
47
53%
100%
1.78
15 292.53
JPY
JPY
18%
1:500