To-to Shikahama

Gyakubarist

To-to Shikahama
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 72%
TitanFX-MT5-01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
25 (53.19%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (46.81%)
En iyi işlem:
285 447.00 JPY
En kötü işlem:
-105 040.00 JPY
Brüt kâr:
1 636 628.00 JPY (70 601 pips)
Brüt zarar:
-917 879.00 JPY (24 827 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (673 008.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
673 008.00 JPY (5)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
15.57%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.10
Alış işlemleri:
16 (34.04%)
Satış işlemleri:
31 (65.96%)
Kâr faktörü:
1.78
Beklenen getiri:
15 292.53 JPY
Ortalama kâr:
65 465.12 JPY
Ortalama zarar:
-41 721.77 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-201 104.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-219 940.00 JPY (3)
Aylık büyüme:
72.02%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
162 967.00 JPY
Maksimum:
232 201.00 JPY (17.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.82% (235 643.00 JPY)
Varlığa göre:
8.86% (156 187.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 14
XAUJPY 6
JPN225 6
EURJPY 4
NAS100 4
AUDJPY 4
AUDUSD 2
EURUSD 2
USDJPY 2
GBPUSD 2
US30 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.4K
XAUJPY -33
JPN225 4.2K
EURJPY -734
NAS100 -1.1K
AUDJPY 826
AUDUSD 214
EURUSD -330
USDJPY -521
GBPUSD 645
US30 -192
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 16K
XAUJPY 7.1K
JPN225 28K
EURJPY -834
NAS100 -3.9K
AUDJPY 270
AUDUSD 87
EURUSD -263
USDJPY -282
GBPUSD 296
US30 -690
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +285 447.00 JPY
En kötü işlem: -105 040 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +673 008.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -201 104.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-MT5-01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FirstPrudentialMarkets-Live
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.09 × 34
FPMarketsLLC-Live
0.33 × 283
ICTrading-MT5-4
0.34 × 94
FPMarkets-Live
0.34 × 38
FusionMarkets-Live
0.38 × 143
PrimeCodex-MT5
0.50 × 338
VantageFX-Live
0.50 × 4
TradeMaxGlobal-Live
0.53 × 1547
PlexyTrade-Server01
0.63 × 212
Tickmill-Live
0.64 × 499
Exness-MT5Real7
0.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.71 × 7
SwitchMarkets-Live
0.84 × 500
ICMarketsSC-MT5
0.85 × 728
FXView-Live
0.86 × 514
TitanFX-MT5-01
0.91 × 2810
itexsys-Platform
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.00 × 1
StriforSVG-Live
1.03 × 30
ICMarkets-MT5-4
1.04 × 24
StriforLtd-Live
1.04 × 1089
RazeGlobalMarkets-Server
1.07 × 118
Dukascopy-live-mt5-1
1.07 × 14
Coinexx-Live
1.16 × 436
62 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.21 07:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 07:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 06:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gyakubarist
Ayda 30 USD
72%
0
0
USD
1.8M
JPY
1
0%
47
53%
100%
1.78
15 292.53
JPY
18%
1:500
Kopyala

