- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
255
Kârla kapanan işlemler:
94 (36.86%)
Zararla kapanan işlemler:
161 (63.14%)
En iyi işlem:
1 476.03 USD
En kötü işlem:
-413.00 USD
Brüt kâr:
26 164.30 USD (293 101 pips)
Brüt zarar:
-19 883.97 USD (202 815 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (4 134.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 134.21 USD (5)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
1.38%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.88
Alış işlemleri:
171 (67.06%)
Satış işlemleri:
84 (32.94%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
24.63 USD
Ortalama kâr:
278.34 USD
Ortalama zarar:
-123.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-706.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 817.20 USD (6)
Aylık büyüme:
-14.78%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
384.68 USD
Maksimum:
3 345.26 USD (43.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.29% (3 345.26 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|234
|USDJPY
|5
|EURJPY
|3
|NZDJPY
|3
|CHFJPY
|3
|AUDJPY
|3
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|1
|CADJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|6.3K
|USDJPY
|14
|EURJPY
|89
|NZDJPY
|34
|CHFJPY
|-71
|AUDJPY
|-45
|GBPJPY
|-52
|GBPUSD
|-2
|CADJPY
|33
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|91K
|USDJPY
|2.6K
|EURJPY
|1.6K
|NZDJPY
|1.1K
|CHFJPY
|-4K
|AUDJPY
|-2K
|GBPJPY
|-1.5K
|GBPUSD
|0
|CADJPY
|1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 476.03 USD
En kötü işlem: -413 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +4 134.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -706.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 10
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
