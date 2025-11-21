SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Alexandria
Sekar Mayang Galang Tyananda

Alexandria

Sekar Mayang Galang Tyananda
0 inceleme
Güvenilirlik
39 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 164%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
255
Kârla kapanan işlemler:
94 (36.86%)
Zararla kapanan işlemler:
161 (63.14%)
En iyi işlem:
1 476.03 USD
En kötü işlem:
-413.00 USD
Brüt kâr:
26 164.30 USD (293 101 pips)
Brüt zarar:
-19 883.97 USD (202 815 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (4 134.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 134.21 USD (5)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
1.38%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.88
Alış işlemleri:
171 (67.06%)
Satış işlemleri:
84 (32.94%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
24.63 USD
Ortalama kâr:
278.34 USD
Ortalama zarar:
-123.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-706.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 817.20 USD (6)
Aylık büyüme:
-14.78%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
384.68 USD
Maksimum:
3 345.26 USD (43.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.29% (3 345.26 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 234
USDJPY 5
EURJPY 3
NZDJPY 3
CHFJPY 3
AUDJPY 3
GBPJPY 2
GBPUSD 1
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 6.3K
USDJPY 14
EURJPY 89
NZDJPY 34
CHFJPY -71
AUDJPY -45
GBPJPY -52
GBPUSD -2
CADJPY 33
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 91K
USDJPY 2.6K
EURJPY 1.6K
NZDJPY 1.1K
CHFJPY -4K
AUDJPY -2K
GBPJPY -1.5K
GBPUSD 0
CADJPY 1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 476.03 USD
En kötü işlem: -413 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +4 134.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -706.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 10
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.11.21 07:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.09% of days out of 274 days of the signal's entire lifetime.
