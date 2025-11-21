- Büyüme
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
3 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (50.00%)
En iyi işlem:
0.52 USD
En kötü işlem:
-0.31 USD
Brüt kâr:
1.20 USD (144 pips)
Brüt zarar:
-1.36 USD (24 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.52 USD (1)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
71.05%
Maks. mevduat yükü:
2.04%
En son işlem:
29 dakika önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
-0.24
Alış işlemleri:
5 (83.33%)
Satış işlemleri:
1 (16.67%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.03 USD
Ortalama kâr:
0.40 USD
Ortalama zarar:
-0.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.42 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.51 USD
Maksimum:
0.66 USD (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.53% (10.07 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|120
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.52 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +0.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Best EAs , security strategy and profits consistents.
İnceleme yok
