- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
19 (95.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (5.00%)
En iyi işlem:
5.93 USD
En kötü işlem:
-4.38 USD
Brüt kâr:
49.98 USD (4 985 pips)
Brüt zarar:
-4.38 USD (438 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (46.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.79 USD (17)
Sharpe oranı:
1.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
101.11%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
10.41
Alış işlemleri:
16 (80.00%)
Satış işlemleri:
4 (20.00%)
Kâr faktörü:
11.41
Beklenen getiri:
2.28 USD
Ortalama kâr:
2.63 USD
Ortalama zarar:
-4.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.38 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.38 USD (0.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.52% (4.38 USD)
Varlığa göre:
3.32% (27.69 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|46
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.93 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +46.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.40 × 53
|
OctaFX-Real
|0.40 × 25
|
Exness-MT5Real5
|0.77 × 98
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.25 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 7
|
Exness-MT5Real6
|1.84 × 186
|
OctaFX-Real2
|2.01 × 161
|
Swissquote-Server
|2.80 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|2.85 × 151
|
RoboForex-MetaTrader 5
|3.50 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|3.95 × 104
|
XMGlobal-MT5 4
|6.09 × 43
|
Weltrade-Real
|7.01 × 97
|
RoboForex-Pro
|8.54 × 140
|
XMGlobal-MT5 13
|8.91 × 11
|
HFMarketsGlobal-Live1
|9.89 × 9
|
XM.COM-MT5
|11.18 × 56
|
FBS-Real
|12.75 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
6%
0
0
USD
USD
849
USD
USD
1
0%
20
95%
100%
11.41
2.28
USD
USD
3%
1:50