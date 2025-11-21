- Büyüme
İşlemler:
141
Kârla kapanan işlemler:
102 (72.34%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (27.66%)
En iyi işlem:
54.75 USD
En kötü işlem:
-40.60 USD
Brüt kâr:
981.87 USD (40 875 pips)
Brüt zarar:
-405.33 USD (17 603 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (62.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
168.43 USD (10)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
141
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
5.52
Alış işlemleri:
40 (28.37%)
Satış işlemleri:
101 (71.63%)
Kâr faktörü:
2.42
Beklenen getiri:
4.09 USD
Ortalama kâr:
9.63 USD
Ortalama zarar:
-10.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-25.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-104.50 USD (3)
Algo alım-satım:
25%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.88 USD
Maksimum:
104.50 USD (17.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD_
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD_
|577
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD_
|23K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
En iyi işlem: +54.75 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +62.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
