SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / New winwiwnin
Shu Jun Zhao

New winwiwnin

Shu Jun Zhao
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
141
Kârla kapanan işlemler:
102 (72.34%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (27.66%)
En iyi işlem:
54.75 USD
En kötü işlem:
-40.60 USD
Brüt kâr:
981.87 USD (40 875 pips)
Brüt zarar:
-405.33 USD (17 603 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (62.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
168.43 USD (10)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
141
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
5.52
Alış işlemleri:
40 (28.37%)
Satış işlemleri:
101 (71.63%)
Kâr faktörü:
2.42
Beklenen getiri:
4.09 USD
Ortalama kâr:
9.63 USD
Ortalama zarar:
-10.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-25.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-104.50 USD (3)
Algo alım-satım:
25%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.88 USD
Maksimum:
104.50 USD (17.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD_ 141
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD_ 577
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD_ 23K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +54.75 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +62.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

认真做，态度放端正
İnceleme yok
2025.11.21 03:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 03:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol