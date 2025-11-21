SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Spectrum Trend PRO
Botond Ratonyi

Spectrum Trend PRO

Botond Ratonyi
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
28 (46.66%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (53.33%)
En iyi işlem:
41.24 USD
En kötü işlem:
-8.57 USD
Brüt kâr:
184.52 USD (15 501 pips)
Brüt zarar:
-131.90 USD (12 569 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (22.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.25 USD (3)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
18.53%
Maks. mevduat yükü:
1.47%
En son işlem:
44 dakika önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.82
Alış işlemleri:
30 (50.00%)
Satış işlemleri:
30 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
0.88 USD
Ortalama kâr:
6.59 USD
Ortalama zarar:
-4.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-28.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.92 USD (6)
Aylık büyüme:
17.24%
Yıllık tahmin:
209.21%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.37 USD
Maksimum:
64.42 USD (12.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.46% (64.30 USD)
Varlığa göre:
0.36% (2.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 15
GBPUSD 14
EURUSD 12
NZDUSD 10
USDCAD 8
XAUUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 8
GBPUSD 35
EURUSD -11
NZDUSD -17
USDCAD -4
XAUUSD 41
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 742
GBPUSD 875
EURUSD -926
NZDUSD -1.5K
USDCAD -553
XAUUSD 4.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.24 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +22.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.92 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
Opogroup-Server1
0.00 × 13
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
itexsys-Platform
0.80 × 5
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 10620
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.76 × 160
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ICMarketsSC-MT5
2.13 × 303
FusionMarkets-Live
2.16 × 526
79 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.21 06:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Spectrum Trend PRO
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
553
USD
17
93%
60
46%
19%
1.39
0.88
USD
12%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.