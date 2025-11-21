- Büyüme
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
28 (46.66%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (53.33%)
En iyi işlem:
41.24 USD
En kötü işlem:
-8.57 USD
Brüt kâr:
184.52 USD (15 501 pips)
Brüt zarar:
-131.90 USD (12 569 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (22.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.25 USD (3)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
18.53%
Maks. mevduat yükü:
1.47%
En son işlem:
44 dakika önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.82
Alış işlemleri:
30 (50.00%)
Satış işlemleri:
30 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
0.88 USD
Ortalama kâr:
6.59 USD
Ortalama zarar:
-4.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-28.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.92 USD (6)
Aylık büyüme:
17.24%
Yıllık tahmin:
209.21%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.37 USD
Maksimum:
64.42 USD (12.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.46% (64.30 USD)
Varlığa göre:
0.36% (2.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|15
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|12
|NZDUSD
|10
|USDCAD
|8
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|8
|GBPUSD
|35
|EURUSD
|-11
|NZDUSD
|-17
|USDCAD
|-4
|XAUUSD
|41
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|742
|GBPUSD
|875
|EURUSD
|-926
|NZDUSD
|-1.5K
|USDCAD
|-553
|XAUUSD
|4.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +41.24 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +22.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.92 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 13
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 75
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
itexsys-Platform
|0.80 × 5
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.39 × 10620
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Forex.com-Live 536
|1.76 × 160
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ICMarketsSC-MT5
|2.13 × 303
|
FusionMarkets-Live
|2.16 × 526
