SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SafeWave Gold Trend Following
Hoang Vinh Vo

SafeWave Gold Trend Following

Hoang Vinh Vo
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
Exness-MT5Real31
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
22 (70.96%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (29.03%)
En iyi işlem:
18.21 USD
En kötü işlem:
-13.56 USD
Brüt kâr:
81.67 USD (62 351 pips)
Brüt zarar:
-49.16 USD (49 154 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (8.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.44 USD (2)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
91.49%
Maks. mevduat yükü:
15.11%
En son işlem:
53 dakika önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
36 dakika
Düzelme faktörü:
1.38
Alış işlemleri:
28 (90.32%)
Satış işlemleri:
3 (9.68%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
1.05 USD
Ortalama kâr:
3.71 USD
Ortalama zarar:
-5.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-23.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.64 USD (3)
Aylık büyüme:
3.25%
Algo alım-satım:
67%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.94 USD
Maksimum:
23.64 USD (2.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.30% (23.64 USD)
Varlığa göre:
8.36% (86.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.21 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +8.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

SafeWave Gold Trend-Following is a professional gold trading strategy focused on capturing stable profits from market trends while maintaining strong risk control.

The system follows the natural flow of gold price movements, combining disciplined position management with dynamic profit protection to achieve consistent growth.

It prioritizes safety, stability, and precision — ideal for investors seeking steady long-term performance in gold trading without unnecessary exposure.


İnceleme yok
2025.11.21 03:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 03:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 01:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 01:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SafeWave Gold Trend Following
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
1K
USD
1
67%
31
70%
91%
1.66
1.05
USD
8%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.