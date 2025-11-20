- Büyüme
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
12 (54.54%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (45.45%)
En iyi işlem:
16 680.00 USD
En kötü işlem:
-13 949.20 USD
Brüt kâr:
90 408.00 USD (10 426 pips)
Brüt zarar:
-69 115.80 USD (7 909 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (34 728.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55 680.00 USD (4)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
16 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
44 dakika
Düzelme faktörü:
0.40
Alış işlemleri:
13 (59.09%)
Satış işlemleri:
9 (40.91%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
967.83 USD
Ortalama kâr:
7 534.00 USD
Ortalama zarar:
-6 911.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-52 843.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-52 843.80 USD (8)
Aylık büyüme:
54.60%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
52 843.80 USD (46.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD`
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD`
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD`
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16 680.00 USD
En kötü işlem: -13 949 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +34 728.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -52 843.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForTrade-Real01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
