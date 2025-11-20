SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Survive456
Mulia Ibrahim

Survive456

Mulia Ibrahim
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
179
Kârla kapanan işlemler:
111 (62.01%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (37.99%)
En iyi işlem:
8.35 USD
En kötü işlem:
-20.30 USD
Brüt kâr:
265.87 USD (28 095 pips)
Brüt zarar:
-202.87 USD (19 159 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (19.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.41 USD (11)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
179
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
1.44
Alış işlemleri:
90 (50.28%)
Satış işlemleri:
89 (49.72%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
2.40 USD
Ortalama zarar:
-2.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-43.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.76 USD (14)
Aylık büyüme:
63.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.46 USD
Maksimum:
43.76 USD (35.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 179
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 63
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8.9K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.35 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +19.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
82 daha fazla...
