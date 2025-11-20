SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EA ZionUltra Composite XAUUSD high risk
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS

EA ZionUltra Composite XAUUSD high risk

JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 200 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -9%
RoboForex-Pro
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
9 (24.32%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (75.68%)
En iyi işlem:
34.79 EUR
En kötü işlem:
-11.86 EUR
Brüt kâr:
88.89 EUR (1 194 pips)
Brüt zarar:
-100.65 EUR (2 069 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (13.12 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
34.79 EUR (1)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
0.12%
Maks. mevduat yükü:
29.11%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
43 saniye
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
37 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.32 EUR
Ortalama kâr:
9.88 EUR
Ortalama zarar:
-3.59 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-46.35 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-46.35 EUR (15)
Aylık büyüme:
-9.41%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.88 EUR
Maksimum:
82.10 EUR (14.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.94% (82.10 EUR)
Varlığa göre:
3.11% (9.33 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -875
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.79 EUR
En kötü işlem: -12 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +13.12 EUR
Maksimum ardışık zarar: -46.35 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
28 daha fazla...
Telegram: @jbcarmino
EA Price: $30,000

I cannot offer a lower price than this; only contact me if you intend to purchase.

You will be entitled to place it on 30 different MT5 accounts.

If you want to purchase with 30 people, you can, just give me the numbers of all 30.
İnceleme yok
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 15:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 17:55
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 6 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 20:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 19:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 18:32
Share of trading days is too low
2025.11.21 18:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.21 18:32
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.21 17:32
Share of trading days is too low
2025.11.21 17:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.21 17:32
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.20 18:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 18:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 18:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.20 18:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 18:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
