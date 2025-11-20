SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TIC Rebound
Alex Sahrul Pratama

TIC Rebound

Alex Sahrul Pratama
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Exness-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
23 (62.16%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (37.84%)
En iyi işlem:
97.30 USD
En kötü işlem:
-46.15 USD
Brüt kâr:
340.15 USD (160 739 pips)
Brüt zarar:
-259.50 USD (347 112 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (72.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
114.83 USD (4)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.93%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.68
Alış işlemleri:
27 (72.97%)
Satış işlemleri:
10 (27.03%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
2.18 USD
Ortalama kâr:
14.79 USD
Ortalama zarar:
-18.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-119.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-119.36 USD (4)
Aylık büyüme:
14.35%
Algo alım-satım:
32%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
74.19 USD
Maksimum:
119.36 USD (34.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.16% (33.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 36
BTCUSDm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 91
BTCUSDm -10
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm -86K
BTCUSDm -100K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +97.30 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +72.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -119.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

TIC JAPAN
İnceleme yok
2025.11.20 16:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
