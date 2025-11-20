- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
349
Kârla kapanan işlemler:
276 (79.08%)
Zararla kapanan işlemler:
73 (20.92%)
En iyi işlem:
24.76 USD
En kötü işlem:
-121.18 USD
Brüt kâr:
1 524.20 USD (570 328 pips)
Brüt zarar:
-1 948.72 USD (442 368 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (160.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
160.03 USD (25)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
69.98%
Maks. mevduat yükü:
39.90%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
349
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
-0.27
Alış işlemleri:
157 (44.99%)
Satış işlemleri:
192 (55.01%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-1.22 USD
Ortalama kâr:
5.52 USD
Ortalama zarar:
-26.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-784.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-797.04 USD (8)
Aylık büyüme:
-1.71%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
444.80 USD
Maksimum:
1 546.26 USD (71.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.12% (1 546.26 USD)
Varlığa göre:
72.33% (1 957.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US500
|154
|USTEC
|95
|XAUUSD
|53
|US30
|38
|BTCUSD
|5
|ETHUSD
|2
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US500
|-338
|USTEC
|-231
|XAUUSD
|222
|US30
|-113
|BTCUSD
|38
|ETHUSD
|3
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|-10
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US500
|-34K
|USTEC
|-158K
|XAUUSD
|105K
|US30
|-8.3K
|BTCUSD
|222K
|ETHUSD
|576
|GBPUSD
|42
|EURUSD
|-103
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.76 USD
En kötü işlem: -121 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +160.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -784.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
