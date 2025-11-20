SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ONEMUSDCAPITAL
Nguyen Van Khang

ONEMUSDCAPITAL

Nguyen Van Khang
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
Exness-MT5Real31
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
349
Kârla kapanan işlemler:
276 (79.08%)
Zararla kapanan işlemler:
73 (20.92%)
En iyi işlem:
24.76 USD
En kötü işlem:
-121.18 USD
Brüt kâr:
1 524.20 USD (570 328 pips)
Brüt zarar:
-1 948.72 USD (442 368 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (160.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
160.03 USD (25)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
69.98%
Maks. mevduat yükü:
39.90%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
349
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
-0.27
Alış işlemleri:
157 (44.99%)
Satış işlemleri:
192 (55.01%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-1.22 USD
Ortalama kâr:
5.52 USD
Ortalama zarar:
-26.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-784.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-797.04 USD (8)
Aylık büyüme:
-1.71%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
444.80 USD
Maksimum:
1 546.26 USD (71.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.12% (1 546.26 USD)
Varlığa göre:
72.33% (1 957.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US500 154
USTEC 95
XAUUSD 53
US30 38
BTCUSD 5
ETHUSD 2
GBPUSD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US500 -338
USTEC -231
XAUUSD 222
US30 -113
BTCUSD 38
ETHUSD 3
GBPUSD 4
EURUSD -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US500 -34K
USTEC -158K
XAUUSD 105K
US30 -8.3K
BTCUSD 222K
ETHUSD 576
GBPUSD 42
EURUSD -103
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.76 USD
En kötü işlem: -121 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +160.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -784.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 16:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 16:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 16:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol