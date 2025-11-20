- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
373
Kârla kapanan işlemler:
233 (62.46%)
Zararla kapanan işlemler:
140 (37.53%)
En iyi işlem:
223.23 USD
En kötü işlem:
-273.89 USD
Brüt kâr:
3 255.86 USD (49 418 pips)
Brüt zarar:
-2 106.77 USD (50 339 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (434.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
434.74 USD (39)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
56 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.33
Alış işlemleri:
286 (76.68%)
Satış işlemleri:
87 (23.32%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
3.08 USD
Ortalama kâr:
13.97 USD
Ortalama zarar:
-15.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-128.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-647.51 USD (27)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
19%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
863.32 USD (34.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|308
|AUDCAD
|60
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|457
|AUDCAD
|699
|EURUSD
|-9
|GBPUSD
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-5.5K
|AUDCAD
|5.5K
|EURUSD
|-858
|GBPUSD
|78
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +223.23 USD
En kötü işlem: -274 USD
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 27
Maksimum ardışık kâr: +434.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -128.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|0.19 × 115
|
VantageInternational-Live 14
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
Exness-Real17
|0.22 × 369
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Tickmill-Live10
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live19
|0.31 × 13
|
ThreeTrader-Live
|0.38 × 147
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 611
|
AxioryAsia-02Live
|0.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|0.64 × 22
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
İnceleme yok