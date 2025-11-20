SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / XAUUSD Killer
Andranik Petrosian

XAUUSD Killer

Andranik Petrosian
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
373
Kârla kapanan işlemler:
233 (62.46%)
Zararla kapanan işlemler:
140 (37.53%)
En iyi işlem:
223.23 USD
En kötü işlem:
-273.89 USD
Brüt kâr:
3 255.86 USD (49 418 pips)
Brüt zarar:
-2 106.77 USD (50 339 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (434.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
434.74 USD (39)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
56 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.33
Alış işlemleri:
286 (76.68%)
Satış işlemleri:
87 (23.32%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
3.08 USD
Ortalama kâr:
13.97 USD
Ortalama zarar:
-15.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-128.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-647.51 USD (27)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
19%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
863.32 USD (34.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 308
AUDCAD 60
EURUSD 3
GBPUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 457
AUDCAD 699
EURUSD -9
GBPUSD 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -5.5K
AUDCAD 5.5K
EURUSD -858
GBPUSD 78
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +223.23 USD
En kötü işlem: -274 USD
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 27
Maksimum ardışık kâr: +434.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -128.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Exness-Real11
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
0.19 × 115
VantageInternational-Live 14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
Exness-Real17
0.22 × 369
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Tickmill-Live10
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.31 × 13
ThreeTrader-Live
0.38 × 147
RoboForex-ECN
0.41 × 611
AxioryAsia-02Live
0.60 × 10
ICMarketsSC-Live08
0.64 × 22
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
64 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.20 16:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 56 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol