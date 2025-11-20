- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
7 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (22.22%)
En iyi işlem:
7.42 USD
En kötü işlem:
-10.69 USD
Brüt kâr:
23.69 USD (2 478 pips)
Brüt zarar:
-15.65 USD (1 531 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (20.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.62 USD (5)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
32.80%
Maks. mevduat yükü:
13.39%
En son işlem:
37 dakika önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
0.64
Alış işlemleri:
9 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
0.89 USD
Ortalama kâr:
3.38 USD
Ortalama zarar:
-7.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-10.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.69 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
12.58 USD (16.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.36% (12.58 USD)
Varlığa göre:
14.11% (11.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|947
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.42 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +20.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.69 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 59 USD
14%
0
0
USD
USD
72
USD
USD
1
0%
9
77%
33%
1.51
0.89
USD
USD
15%
1:500