- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 EUR
En kötü işlem:
-22.05 EUR
Brüt kâr:
0.00 EUR
Brüt zarar:
-39.88 EUR (4 597 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 EUR (0)
Sharpe oranı:
-9.07
Alım-satım etkinliği:
97.11%
Maks. mevduat yükü:
1.09%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
1 (50.00%)
Satış işlemleri:
1 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-19.94 EUR
Ortalama kâr:
0.00 EUR
Ortalama zarar:
-19.94 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-39.88 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-39.88 EUR (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.88 EUR
Maksimum:
39.88 EUR (1.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.99% (39.88 EUR)
Varlığa göre:
1.08% (21.47 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-4.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 EUR
En kötü işlem: -22 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +0.00 EUR
Maksimum ardışık zarar: -39.88 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real-8
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 26
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 45
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
Autotrading
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
1.9K
EUR
EUR
1
100%
2
0%
97%
0.00
-19.94
EUR
EUR
2%
1:500