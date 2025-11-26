- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
146
Kârla kapanan işlemler:
145 (99.31%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (0.68%)
En iyi işlem:
2.61 USD
En kötü işlem:
-0.06 USD
Brüt kâr:
123.38 USD (12 587 pips)
Brüt zarar:
-3.24 USD (6 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
90 (72.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
72.10 USD (90)
Sharpe oranı:
1.43
Alım-satım etkinliği:
2.08%
Maks. mevduat yükü:
5.34%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
135
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1201.40
Alış işlemleri:
81 (55.48%)
Satış işlemleri:
65 (44.52%)
Kâr faktörü:
38.08
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
0.85 USD
Ortalama zarar:
-3.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.06 USD (1)
Aylık büyüme:
402.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
0.10 USD (0.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
7.35% (8.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|116
|GBPUSD
|21
|GBPNZD
|6
|EURUSD
|1
|XAUAUD
|1
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|106
|GBPUSD
|11
|GBPNZD
|2
|EURUSD
|1
|XAUAUD
|0
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|GBPUSD
|1K
|GBPNZD
|457
|EURUSD
|92
|XAUAUD
|50
|USDJPY
|-6
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.61 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 90
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +72.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.67 × 3
|
PUPrime-Live
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|1.10 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|2.95 × 37
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
OxSecurities-Live
|3.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live
|3.32 × 192
|
FusionMarkets-Live
|4.04 × 17248
|
Darwinex-Live
|4.32 × 124
|
RoboForex-ECN
|4.56 × 231
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.09 × 66
|
Valutrades-Live
|5.25 × 4
|
XM.COM-MT5
|5.26 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.50 × 1436
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
I'm not quite sure how to explain the entire situation. For the past year, I have been spending my time reading all the trading books I can get, mostly related to candlestick patterns and price action. I am not very active online much, so chances are high that it may take a little longer for me to reply.
As for my trading setup, I strongly recommend you to start with $500 or above.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
0%
0
0
USD
USD
111
USD
USD
2
0%
146
99%
2%
38.08
0.82
USD
USD
7%
1:500