Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Live 0.00 × 1 Bybit-Live 0.00 × 1 FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 TDMarkets-Primary 0.00 × 1 DerivSVG-Server 0.00 × 1 GOMarketsMU-Live 0.67 × 3 PUPrime-Live 1.00 × 3 Exness-MT5Real8 1.10 × 10 ICMarketsSC-MT5 2.95 × 37 FPMarketsLLC-Live 2.96 × 28 FPMarkets-Live 3.00 × 1 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 OxSecurities-Live 3.00 × 2 FPMarketsSC-Live 3.32 × 192 FusionMarkets-Live 4.04 × 17248 Darwinex-Live 4.32 × 124 RoboForex-ECN 4.56 × 231 GFXSecurities-GFXSECURITIES 5.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 5.09 × 66 Valutrades-Live 5.25 × 4 XM.COM-MT5 5.26 × 82 ICMarketsSC-MT5-2 5.50 × 1436 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 ForexTimeFXTM-Live01 6.26 × 167 CapitalPointTrading-MT5-4 6.68 × 56 60 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya