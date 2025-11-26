SinyallerBölümler
Masud Parvez

Slow Mortion

Masud Parvez
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
146
Kârla kapanan işlemler:
145 (99.31%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (0.68%)
En iyi işlem:
2.61 USD
En kötü işlem:
-0.06 USD
Brüt kâr:
123.38 USD (12 587 pips)
Brüt zarar:
-3.24 USD (6 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
90 (72.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
72.10 USD (90)
Sharpe oranı:
1.43
Alım-satım etkinliği:
2.08%
Maks. mevduat yükü:
5.34%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
135
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1201.40
Alış işlemleri:
81 (55.48%)
Satış işlemleri:
65 (44.52%)
Kâr faktörü:
38.08
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
0.85 USD
Ortalama zarar:
-3.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.06 USD (1)
Aylık büyüme:
402.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
0.10 USD (0.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
7.35% (8.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 116
GBPUSD 21
GBPNZD 6
EURUSD 1
XAUAUD 1
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 106
GBPUSD 11
GBPNZD 2
EURUSD 1
XAUAUD 0
USDJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
GBPUSD 1K
GBPNZD 457
EURUSD 92
XAUAUD 50
USDJPY -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.61 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 90
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +72.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.67 × 3
PUPrime-Live
1.00 × 3
Exness-MT5Real8
1.10 × 10
ICMarketsSC-MT5
2.95 × 37
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
OxSecurities-Live
3.00 × 2
FPMarketsSC-Live
3.32 × 192
FusionMarkets-Live
4.04 × 17248
Darwinex-Live
4.32 × 124
RoboForex-ECN
4.56 × 231
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.09 × 66
Valutrades-Live
5.25 × 4
XM.COM-MT5
5.26 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
5.50 × 1436
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
60 daha fazla...
I'm not quite sure how to explain the entire situation. For the past year, I have been spending my time reading all the trading books I can get, mostly related to candlestick patterns and price action. I am not very active online much, so chances are high that it may take a little longer for me to reply.

As for my trading setup, I strongly recommend you to start with $500 or above.


İnceleme yok
2025.11.26 05:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.