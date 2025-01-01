Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı
İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.Yeni bir sinyal seç
Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:
- Büyüme
- 510%
- Aboneler
- 16
- Haftalar
- 82
- İşlemler
- 587
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 2.29
- Maks. düşüş
- 34%
- Büyüme
- 624%
- Aboneler
- 7
- Haftalar
- 206
- İşlemler
- 1966
- Kazanç
- 74%
- Kâr faktörü
- 1.74
- Maks. düşüş
- 33%
- Büyüme
- 231%
- Aboneler
- 11
- Haftalar
- 71
- İşlemler
- 434
- Kazanç
- 48%
- Kâr faktörü
- 1.31
- Maks. düşüş
- 17%
- Büyüme
- 5 176%
- Aboneler
- 4
- Haftalar
- 236
- İşlemler
- 1451
- Kazanç
- 74%
- Kâr faktörü
- 1.86
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 636%
- Aboneler
- 24
- Haftalar
- 27
- İşlemler
- 606
- Kazanç
- 80%
- Kâr faktörü
- 3.82
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 1 790%
- Aboneler
- 40
- Haftalar
- 156
- İşlemler
- 600
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 4.29
- Maks. düşüş
- 27%
- Büyüme
- 1 616%
- Aboneler
- 76
- Haftalar
- 212
- İşlemler
- 5517
- Kazanç
- 63%
- Kâr faktörü
- 1.68
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 501%
- Aboneler
- 20
- Haftalar
- 126
- İşlemler
- 1196
- Kazanç
- 78%
- Kâr faktörü
- 1.60
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 605%
- Aboneler
- 18
- Haftalar
- 43
- İşlemler
- 139
- Kazanç
- 95%
- Kâr faktörü
- 2.15
- Maks. düşüş
- 34%
- Büyüme
- 1 530%
- Aboneler
- 118
- Haftalar
- 49
- İşlemler
- 1574
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 5.82
- Maks. düşüş
- 33%
Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.