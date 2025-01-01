SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, PreciseTrading sinyali devre dışı ve kullanılamıyor

Sağlayıcı bu sinyali devre dışı bıraktı. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 4 sinyallerine göz atabilirsiniz:

My Authors Programs
Büyüme
462%
Aboneler
8
Haftalar
33
İşlemler
699
Kazanç
91%
Kâr faktörü
2.58
Maks. düşüş
16%
MultiWay ICM
Büyüme
505%
Aboneler
13
Haftalar
97
İşlemler
867
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.92
Maks. düşüş
28%
Turtle One
Büyüme
208%
Aboneler
9
Haftalar
46
İşlemler
295
Kazanç
79%
Kâr faktörü
1.53
Maks. düşüş
19%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Büyüme
849%
Aboneler
10
Haftalar
73
İşlemler
3127
Kazanç
81%
Kâr faktörü
3.67
Maks. düşüş
41%
Theranto v3 Live 2
Büyüme
3 011%
Aboneler
96
Haftalar
62
İşlemler
295
Kazanç
88%
Kâr faktörü
6.55
Maks. düşüş
35%
KingFX AU
Büyüme
357%
Aboneler
12
Haftalar
190
İşlemler
3251
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.65
Maks. düşüş
50%
ATong
Büyüme
4 766%
Aboneler
1
Haftalar
240
İşlemler
7865
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.55
Maks. düşüş
28%
Niguru GBP
Büyüme
16 524%
Aboneler
0
Haftalar
142
İşlemler
1246
Kazanç
88%
Kâr faktörü
2.21
Maks. düşüş
39%
Scalp IC Markets ECN
Büyüme
6 183%
Aboneler
1
Haftalar
327
İşlemler
2016
Kazanç
72%
Kâr faktörü
1.95
Maks. düşüş
38%
Gold pro
Büyüme
3 101%
Aboneler
35
Haftalar
40
İşlemler
837
Kazanç
79%
Kâr faktörü
1.93
Maks. düşüş
52%

