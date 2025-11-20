- Büyüme
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
25 (89.28%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (10.71%)
En iyi işlem:
4.68 USD
En kötü işlem:
-5.64 USD
Brüt kâr:
25.25 USD (913 pips)
Brüt zarar:
-6.75 USD (216 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (14.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.27 USD (13)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
96.89%
Maks. mevduat yükü:
79.77%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
3.28
Alış işlemleri:
21 (75.00%)
Satış işlemleri:
7 (25.00%)
Kâr faktörü:
3.74
Beklenen getiri:
0.66 USD
Ortalama kâr:
1.01 USD
Ortalama zarar:
-2.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-5.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.64 USD (1)
Aylık büyüme:
56.64%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.64 USD (11.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.93% (5.64 USD)
Varlığa göre:
33.93% (13.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|18
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|697
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.68 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +14.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradingProInternational-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.24 × 17
|
LQDLLC-Live02
|0.44 × 327
|
LQDLtd-Live02
|0.80 × 302
|
VantageInternational-Live 14
|0.90 × 10
|
Exness-Real7
|2.65 × 103
|
ICMarketsSC-Live11
|3.20 × 5
|
Exness-Real6
|3.50 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|4.00 × 1
|
Swissquote-Live6
|4.50 × 12
|
DooFintech-Live 5
|5.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|6.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
57%
0
0
USD
USD
43
USD
USD
1
100%
28
89%
97%
3.74
0.66
USD
USD
34%
1:500