İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
19 (70.37%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (29.63%)
En iyi işlem:
34.01 USD
En kötü işlem:
-49.00 USD
Brüt kâr:
314.24 USD (314 231 pips)
Brüt zarar:
-246.75 USD (243 777 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (128.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
128.98 USD (5)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
71.10%
Maks. mevduat yükü:
4.33%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.59
Alış işlemleri:
16 (59.26%)
Satış işlemleri:
11 (40.74%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
2.50 USD
Ortalama kâr:
16.54 USD
Ortalama zarar:
-30.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-114.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-114.88 USD (3)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.65 USD
Maksimum:
114.88 USD (18.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.34% (115.25 USD)
Varlığa göre:
2.68% (14.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|67
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|70K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +34.01 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +128.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.09 × 4221
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
İnceleme yok
