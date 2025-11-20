- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
5 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.82 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
3.59 USD (355 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
5 (3.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.59 USD (5)
Sharpe oranı:
1.16
Alım-satım etkinliği:
1.75%
Maks. mevduat yükü:
2.28%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
5 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.72 USD
Ortalama kâr:
0.72 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.32% (1.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|355
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.82 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +3.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.37 × 130
|
RoboForex-ECN-2
|0.48 × 71
|
Alpari-Pro.ECN
|0.53 × 19
|
RoboForex-ECN
|0.53 × 107
|
Exness-Real3
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-Live25
|0.66 × 29
|
ICMarketsSC-Live24
|0.75 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.89 × 130
|
ICMarkets-Live18
|1.00 × 2
|
Exness-Real
|1.07 × 14
|
RoboForex-Pro-3
|1.32 × 72
|
ICMarketsSC-Live22
|1.63 × 19
|
ICMarketsSC-Live06
|1.67 × 598
|
OctaFX-Real3
|1.83 × 54
|
ICMarkets-Live09
|2.24 × 314
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|2.30 × 159
|
Alpari-ECN1
|2.40 × 5
|
RoboForex-Pro
|2.70 × 50
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
360
USD
USD
1
100%
5
100%
2%
n/a
0.72
USD
USD
0%
1:500