- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
11 (84.61%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (15.38%)
En iyi işlem:
16.90 USD
En kötü işlem:
-2.03 USD
Brüt kâr:
101.65 USD (1 663 pips)
Brüt zarar:
-3.66 USD (287 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (101.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
101.65 USD (11)
Sharpe oranı:
1.14
Alım-satım etkinliği:
72.11%
Maks. mevduat yükü:
31.27%
En son işlem:
59 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
26.77
Alış işlemleri:
1 (7.69%)
Satış işlemleri:
12 (92.31%)
Kâr faktörü:
27.77
Beklenen getiri:
7.54 USD
Ortalama kâr:
9.24 USD
Ortalama zarar:
-1.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.66 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.66 USD
Maksimum:
3.66 USD (9.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.15% (3.66 USD)
Varlığa göre:
2.59% (0.98 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|11
|EURUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|98
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|1.4K
|EURUSD
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.90 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +101.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 32
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 10
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 8
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 6
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 4
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 8
|
OctaFX-Real8
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live25
|0.15 × 41
|
ICMarketsSC-Live33
|0.15 × 39
|
Ava-Real 3
|0.17 × 6
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
246%
0
0
USD
USD
101
USD
USD
1
0%
13
84%
72%
27.77
7.54
USD
USD
9%
1:200