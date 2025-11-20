SinyallerBölümler
Nawawi

TimoCrypt

Nawawi
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 246%
OctaFX-Real10
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
11 (84.61%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (15.38%)
En iyi işlem:
16.90 USD
En kötü işlem:
-2.03 USD
Brüt kâr:
101.65 USD (1 663 pips)
Brüt zarar:
-3.66 USD (287 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (101.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
101.65 USD (11)
Sharpe oranı:
1.14
Alım-satım etkinliği:
72.11%
Maks. mevduat yükü:
31.27%
En son işlem:
59 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
26.77
Alış işlemleri:
1 (7.69%)
Satış işlemleri:
12 (92.31%)
Kâr faktörü:
27.77
Beklenen getiri:
7.54 USD
Ortalama kâr:
9.24 USD
Ortalama zarar:
-1.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.66 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.66 USD
Maksimum:
3.66 USD (9.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.15% (3.66 USD)
Varlığa göre:
2.59% (0.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 11
EURUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 98
EURUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 1.4K
EURUSD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.90 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +101.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 32
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 5
RoboForex-ECN-2
0.00 × 10
Pepperstone-Edge08
0.00 × 8
Exness-Real9
0.00 × 6
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 6
EightcapLtd-Real2
0.00 × 4
NPBFX-Real
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 8
OctaFX-Real8
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live25
0.15 × 41
ICMarketsSC-Live33
0.15 × 39
Ava-Real 3
0.17 × 6
18 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.20 09:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 09:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 08:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 08:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
