- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
110
Kârla kapanan işlemler:
72 (65.45%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (34.55%)
En iyi işlem:
123.30 USD
En kötü işlem:
-178.43 USD
Brüt kâr:
3 067.14 USD (65 536 pips)
Brüt zarar:
-1 861.47 USD (33 117 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (296.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
437.07 USD (7)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
97.93%
Maks. mevduat yükü:
2.74%
En son işlem:
59 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.14
Alış işlemleri:
61 (55.45%)
Satış işlemleri:
49 (44.55%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
10.96 USD
Ortalama kâr:
42.60 USD
Ortalama zarar:
-48.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-166.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-291.28 USD (2)
Aylık büyüme:
27.06%
Algo alım-satım:
35%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.33 USD
Maksimum:
383.73 USD (12.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.17% (383.73 USD)
Varlığa göre:
7.56% (242.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDi
|103
|GBPUSDi
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDi
|1.2K
|GBPUSDi
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDi
|33K
|GBPUSDi
|-106
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +123.30 USD
En kötü işlem: -178 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +296.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -166.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
