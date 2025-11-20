SinyallerBölümler
Budi Prasetyo

GoldSuper Ai

Budi Prasetyo
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 60%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
110
Kârla kapanan işlemler:
72 (65.45%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (34.55%)
En iyi işlem:
123.30 USD
En kötü işlem:
-178.43 USD
Brüt kâr:
3 067.14 USD (65 536 pips)
Brüt zarar:
-1 861.47 USD (33 117 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (296.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
437.07 USD (7)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
97.93%
Maks. mevduat yükü:
2.74%
En son işlem:
59 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.14
Alış işlemleri:
61 (55.45%)
Satış işlemleri:
49 (44.55%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
10.96 USD
Ortalama kâr:
42.60 USD
Ortalama zarar:
-48.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-166.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-291.28 USD (2)
Aylık büyüme:
27.06%
Algo alım-satım:
35%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.33 USD
Maksimum:
383.73 USD (12.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.17% (383.73 USD)
Varlığa göre:
7.56% (242.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDi 103
GBPUSDi 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDi 1.2K
GBPUSDi 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDi 33K
GBPUSDi -106
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +123.30 USD
En kötü işlem: -178 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +296.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -166.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

1 Shoot Gold TP SL 
İnceleme yok
2025.11.20 08:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GoldSuper Ai
Ayda 100 USD
60%
0
0
USD
3.2K
USD
7
35%
110
65%
98%
1.64
10.96
USD
12%
1:500
Kopyala

