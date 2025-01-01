SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

OnlyUJ
Büyüme
231%
Aboneler
11
Haftalar
71
İşlemler
434
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.31
Maks. düşüş
17%
NoPain MT5
Büyüme
1 616%
Aboneler
76
Haftalar
212
İşlemler
5517
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.68
Maks. düşüş
21%
Daily Gold Sniper
Büyüme
605%
Aboneler
18
Haftalar
43
İşlemler
139
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.15
Maks. düşüş
34%
Golden Nuggets
Büyüme
630%
Aboneler
24
Haftalar
27
İşlemler
605
Kazanç
80%
Kâr faktörü
3.80
Maks. düşüş
21%
MSC Gold Stable Pro
Büyüme
510%
Aboneler
15
Haftalar
82
İşlemler
587
Kazanç
79%
Kâr faktörü
2.29
Maks. düşüş
34%
Scalp IC Markets MT5
Büyüme
624%
Aboneler
7
Haftalar
206
İşlemler
1966
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.74
Maks. düşüş
33%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
501%
Aboneler
21
Haftalar
126
İşlemler
1196
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.60
Maks. düşüş
26%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 827%
Aboneler
40
Haftalar
155
İşlemler
599
Kazanç
79%
Kâr faktörü
4.38
Maks. düşüş
27%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 530%
Aboneler
118
Haftalar
49
İşlemler
1574
Kazanç
79%
Kâr faktörü
5.82
Maks. düşüş
33%
Deux ex machina
Büyüme
5 174%
Aboneler
4
Haftalar
236
İşlemler
1450
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2247 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.