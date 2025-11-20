- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
52 (94.54%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (5.45%)
En iyi işlem:
7.47 USD
En kötü işlem:
-7.53 USD
Brüt kâr:
17.60 USD (13 862 pips)
Brüt zarar:
-8.43 USD (8 414 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (11.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.01 USD (20)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
4.58%
Maks. mevduat yükü:
98.56%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
1.22
Alış işlemleri:
8 (14.55%)
Satış işlemleri:
47 (85.45%)
Kâr faktörü:
2.09
Beklenen getiri:
0.17 USD
Ortalama kâr:
0.34 USD
Ortalama zarar:
-2.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-7.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.53 USD (1)
Aylık büyüme:
9.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.84 USD
Maksimum:
7.53 USD (7.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.48% (7.53 USD)
Varlığa göre:
17.21% (17.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|5.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Gold Expert Advisor
"Investing involves risk; investors should study the information before making a decision."
İnceleme yok
