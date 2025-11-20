SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TMGM183
Jie Li

TMGM183

Jie Li
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -46%
TradeMaxGlobal-Live3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
148
Kârla kapanan işlemler:
35 (23.64%)
Zararla kapanan işlemler:
113 (76.35%)
En iyi işlem:
76.59 USD
En kötü işlem:
-25.53 USD
Brüt kâr:
622.23 USD (376 975 pips)
Brüt zarar:
-690.62 USD (511 378 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (68.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
88.48 USD (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
23.95%
Maks. mevduat yükü:
14.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.34
Alış işlemleri:
75 (50.68%)
Satış işlemleri:
73 (49.32%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.46 USD
Ortalama kâr:
17.78 USD
Ortalama zarar:
-6.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-60.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-81.42 USD (9)
Aylık büyüme:
-45.67%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
68.39 USD
Maksimum:
203.88 USD (83.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
69.98% (157.49 USD)
Varlığa göre:
6.48% (11.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 100
BTCUSD 23
USDJPY 17
EURUSD 4
GBPJPY 3
GBPUSD 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -46
BTCUSD -29
USDJPY 2
EURUSD -12
GBPJPY -7
GBPUSD 24
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.5K
BTCUSD -137K
USDJPY 354
EURUSD -12
GBPJPY -54
GBPUSD 225
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +76.59 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +68.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -60.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GlobalPrime-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 3
Exness-Real17
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
2.50 × 2
XMGlobal-Real 24
11.00 × 2
İnceleme yok
2025.11.21 22:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.20 11:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
