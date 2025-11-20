SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / D 380 Y Tickmill
Danang Eko Prasetyo

D 380 Y Tickmill

Danang Eko Prasetyo
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 21%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
38 (69.09%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (30.91%)
En iyi işlem:
28.75 USD
En kötü işlem:
-21.42 USD
Brüt kâr:
130.49 USD (13 026 pips)
Brüt zarar:
-79.24 USD (7 918 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (11.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.83 USD (4)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
14.65%
Maks. mevduat yükü:
2.83%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
37 dakika
Düzelme faktörü:
1.08
Alış işlemleri:
36 (65.45%)
Satış işlemleri:
19 (34.55%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
0.93 USD
Ortalama kâr:
3.43 USD
Ortalama zarar:
-4.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-47.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.61 USD (4)
Aylık büyüme:
21.44%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.23 USD
Maksimum:
47.61 USD (18.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.07% (47.61 USD)
Varlığa göre:
0.32% (0.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 51
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.75 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +11.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
TitanFX-03
3.00 × 4
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
18 daha fazla...
Trading ibaratkan hobby yg menghasilkan 

 100% trading using EA D 4174 NG V-19 

I am a trader from Indonesia who minimizes risk by optimizing good money management, using ideal lots, I am not chasing big profits but I am looking for consistent profits that can work in the long term, if you are sure please follow and if you are in doubt please monitor first, but don't monitor it for too long because you can miss profits and market moments. I trade only the XAUUSD pair, with my trading hours from 00:02 PM to 23:59 PM WIB. If I feel I've made enough profit, I stop trading and continue the next day.

İnceleme yok
2025.11.20 06:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
