- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
4 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (20.00%)
En iyi işlem:
200.20 USD
En kötü işlem:
-0.80 USD
Brüt kâr:
546.70 USD (5 464 pips)
Brüt zarar:
-0.80 USD (8 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (546.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
546.70 USD (4)
Sharpe oranı:
1.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
682.37
Alış işlemleri:
4 (80.00%)
Satış işlemleri:
1 (20.00%)
Kâr faktörü:
683.38
Beklenen getiri:
109.18 USD
Ortalama kâr:
136.68 USD
Ortalama zarar:
-0.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.80 USD (1)
Aylık büyüme:
10.92%
Algo alım-satım:
60%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.80 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.a
|546
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.a
|5.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +200.20 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +546.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "StraitsFutures-ATL Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok