- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
35 (67.30%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (32.69%)
En iyi işlem:
35.15 USD
En kötü işlem:
-19.96 USD
Brüt kâr:
300.63 USD (18 850 pips)
Brüt zarar:
-129.78 USD (9 518 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (167.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
167.80 USD (13)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
53.13%
Maks. mevduat yükü:
91.93%
En son işlem:
50 dakika önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
2.56
Alış işlemleri:
24 (46.15%)
Satış işlemleri:
28 (53.85%)
Kâr faktörü:
2.32
Beklenen getiri:
3.29 USD
Ortalama kâr:
8.59 USD
Ortalama zarar:
-7.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-66.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-66.86 USD (6)
Aylık büyüme:
170.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.25 USD
Maksimum:
66.86 USD (19.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.80% (66.86 USD)
Varlığa göre:
18.34% (49.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|171
|BTCUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.7K
|BTCUSD
|600
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +35.15 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +167.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.77 × 320
|
Exness-Real11
|0.80 × 44
|
ICMarketsSC-Live15
|1.33 × 46
|
RoboForex-Pro-2
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|1.62 × 199
|
NPBFX-Real
|1.67 × 3
|
Pepperstone-Edge12
|2.04 × 89
|
OctaFX-Real
|2.76 × 196
|
OctaFX-Real3
|3.29 × 35
|
ICMarketsSC-Live24
|4.70 × 40
|
SageFx-Live
|4.90 × 103
|
OctaFX-Real8
|7.01 × 143
|
FBS-Real-2
|9.27 × 250
|
Hankotrade-Live
|15.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
171%
0
0
USD
USD
271
USD
USD
1
0%
52
67%
53%
2.31
3.29
USD
USD
20%
1:500