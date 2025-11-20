SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Turn1win
Shu Jun Zhao

Turn1win

Shu Jun Zhao
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 29%
XMGlobal-MT5 2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
40 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (16.67%)
En iyi işlem:
20.48 USD
En kötü işlem:
-52.83 USD
Brüt kâr:
198.93 USD (7 949 pips)
Brüt zarar:
-164.05 USD (7 002 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (109.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
109.30 USD (20)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
117.07%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
0.31
Alış işlemleri:
25 (52.08%)
Satış işlemleri:
23 (47.92%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.73 USD
Ortalama kâr:
4.97 USD
Ortalama zarar:
-20.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-114.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-114.33 USD (3)
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.84 USD
Maksimum:
114.33 USD (39.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.52% (114.33 USD)
Varlığa göre:
99.09% (186.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD_ 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD_ 35
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD_ 947
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.48 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +109.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

风险是第一位的


其次才是赚钱


好好干，小伙子，我看好你成为最终boss

İnceleme yok
2025.11.20 05:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 04:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 03:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 03:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 03:39
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Turn1win
Ayda 30 USD
29%
0
0
USD
319
USD
1
5%
48
83%
100%
1.21
0.73
USD
99%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.