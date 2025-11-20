- Büyüme
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
23 (71.87%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (28.13%)
En iyi işlem:
247.28 GBP
En kötü işlem:
-213.98 GBP
Brüt kâr:
1 793.93 GBP (25 133 pips)
Brüt zarar:
-1 004.88 GBP (11 372 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (835.76 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
835.76 GBP (12)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.86
Alış işlemleri:
12 (37.50%)
Satış işlemleri:
20 (62.50%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
24.66 GBP
Ortalama kâr:
78.00 GBP
Ortalama zarar:
-111.65 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-376.43 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-425.05 GBP (2)
Aylık büyüme:
129.39%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
425.05 GBP (32.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1K
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|14K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +247.28 GBP
En kötü işlem: -214 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +835.76 GBP
Maksimum ardışık zarar: -376.43 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
