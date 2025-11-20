SinyallerBölümler
2 hafta
0 / 0 USD
0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
23 (71.87%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (28.13%)
En iyi işlem:
247.28 GBP
En kötü işlem:
-213.98 GBP
Brüt kâr:
1 793.93 GBP (25 133 pips)
Brüt zarar:
-1 004.88 GBP (11 372 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (835.76 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
835.76 GBP (12)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.86
Alış işlemleri:
12 (37.50%)
Satış işlemleri:
20 (62.50%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
24.66 GBP
Ortalama kâr:
78.00 GBP
Ortalama zarar:
-111.65 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-376.43 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-425.05 GBP (2)
Aylık büyüme:
129.39%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
425.05 GBP (32.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 14K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
En iyi işlem: +247.28 GBP
En kötü işlem: -214 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +835.76 GBP
Maksimum ardışık zarar: -376.43 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
9.00 × 2
İnceleme yok
2025.11.20 03:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
