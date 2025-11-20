SinyallerBölümler
Diki Sahbana

Rocks D xebec

Diki Sahbana
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 2%
Exness-MT5Real39
1:2000
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
3 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (25.00%)
En iyi işlem:
100 522.20 IDR
En kötü işlem:
-99 937.48 IDR
Brüt kâr:
111 042.43 IDR (6 645 pips)
Brüt zarar:
-99 937.48 IDR (5 961 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (111 042.43 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
111 042.43 IDR (3)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
92.67%
Maks. mevduat yükü:
82.47%
En son işlem:
21 dakika önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
0.11
Alış işlemleri:
2 (50.00%)
Satış işlemleri:
2 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
2 776.24 IDR
Ortalama kâr:
37 014.14 IDR
Ortalama zarar:
-99 937.48 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-99 937.48 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-99 937.48 IDR (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
99 937.48 IDR
Maksimum:
99 937.48 IDR (19.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 IDR)
Varlığa göre:
45.12% (225 863.12 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 684
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +100 522.20 IDR
En kötü işlem: -99 937 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +111 042.43 IDR
Maksimum ardışık zarar: -99 937.48 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real39" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.11.20 05:49
Share of trading days is too low
2025.11.20 05:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.20 04:39
Share of trading days is too low
2025.11.20 04:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.20 03:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 03:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 03:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.20 03:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 03:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
