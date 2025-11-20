- Büyüme
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
3 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (25.00%)
En iyi işlem:
100 522.20 IDR
En kötü işlem:
-99 937.48 IDR
Brüt kâr:
111 042.43 IDR (6 645 pips)
Brüt zarar:
-99 937.48 IDR (5 961 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (111 042.43 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
111 042.43 IDR (3)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
92.67%
Maks. mevduat yükü:
82.47%
En son işlem:
21 dakika önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
0.11
Alış işlemleri:
2 (50.00%)
Satış işlemleri:
2 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
2 776.24 IDR
Ortalama kâr:
37 014.14 IDR
Ortalama zarar:
-99 937.48 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-99 937.48 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-99 937.48 IDR (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
99 937.48 IDR
Maksimum:
99 937.48 IDR (19.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 IDR)
Varlığa göre:
45.12% (225 863.12 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|684
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
En iyi işlem: +100 522.20 IDR
En kötü işlem: -99 937 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +111 042.43 IDR
Maksimum ardışık zarar: -99 937.48 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real39" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
