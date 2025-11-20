- Büyüme
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
9 (32.14%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (67.86%)
En iyi işlem:
101.63 USD
En kötü işlem:
-31.22 USD
Brüt kâr:
421.28 USD (97 680 pips)
Brüt zarar:
-305.38 USD (106 341 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (84.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
101.63 USD (1)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
0.86
Alış işlemleri:
16 (57.14%)
Satış işlemleri:
12 (42.86%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
4.14 USD
Ortalama kâr:
46.81 USD
Ortalama zarar:
-16.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-135.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-135.24 USD (7)
Aylık büyüme:
21.69%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
89.64 USD
Maksimum:
135.24 USD (23.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|116
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-8.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +101.63 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +84.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -135.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
