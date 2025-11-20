SinyallerBölümler
Omega Signal Drive
Yuya Nakaishi

Omega Signal Drive

Yuya Nakaishi
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
bitcastle-LLC
1:500
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
7 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1 321.00 JPY
En kötü işlem:
0.00 JPY
Brüt kâr:
4 155.00 JPY (2 621 pips)
Brüt zarar:
0.00 JPY
Maksimum ardışık kazanç:
7 (4 155.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
4 155.00 JPY (7)
Sharpe oranı:
1.46
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
6 (85.71%)
Satış işlemleri:
1 (14.29%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
593.57 JPY
Ortalama kâr:
593.57 JPY
Ortalama zarar:
0.00 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 JPY (0)
Aylık büyüme:
25.97%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 JPY
Maksimum:
0.00 JPY (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 JPY)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 4
USDJPY 2
XAUUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 15
USDJPY 10
XAUUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 1.7K
USDJPY 739
XAUUSD 171
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
En iyi işlem: +1 321.00 JPY
En kötü işlem: -0 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +4 155.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -0.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "bitcastle-LLC" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Strateji özeti
Bu sinyal, “Omega-Signal Drive” adını verdiğim kendi kurallarıma dayanmaktadır. Ağırlıklı olarak JPY çapraz paritelerini (USDJPY, EURJPY gibi) işlem yapıyorum ve yüksek riskli egzotik para birimlerinden kaçınıyorum.

Giriş mantığı
- Sadece yüksek olasılıklı sinyaller alınır.
- Genellikle sabit risk–ödül oranı kullanılır: SL 35 pip / TP 70 pip.
- İşlemler duygusal kararlar olmadan, mekanik kurallara göre açılır.

Çıkış ve takdir yetkisi
- Normalde pozisyonlar yalnızca SL (−35 pip) veya TP (+70 pip) ile kapanır.
- Özel durumlarda (önemli haberler, anormal oynaklık, spreadin aniden açılması, beklenmeyen fiyat hareketi vb.) SL/TP’ye ulaşmadan önce işlemleri manuel olarak kapatabilirim.
- Bu takdir yetkisi sadece riski azaltmak veya kârı korumak için kullanılır; stop loss’u genişletmem ve zarardaki pozisyonlara sınırsız ekleme yapmam.

Pozisyon yönetimi
- Aynı anda en fazla 2 açık pozisyon.
- Aynı paritede, aynı yönde pozisyon biriktirmem (aynı yöndeki yeni sinyaller göz ardı edilir).
- Riski kontrol etmek için, aynı anda yüksek korelasyonlu birden fazla parite açmaktan kaçınırım.

Risk ve para yönetimi
- Aboneler, tek bir kaybın (−35 pip) hesap bakiyelerinin yaklaşık %1–2’sine denk gelecek şekilde lot büyüklüğünü ayarlamalıdır.
- Daha yüksek risk, büyük drawdown’lara veya hesabın tamamen kaybedilmesine yol açabilir.

Önemli notlar
- Bu bir martingale veya grid sistemi değildir. Averajlama ve kaybeden pozisyonlara sınırsız ekleme yoktur.
- Zarar eden işlemler ve drawdown dönemleri mutlaka olacaktır.
- Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayla abone olun.
İnceleme yok
2025.11.20 02:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.20 02:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 02:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
