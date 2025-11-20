Bu sinyal, “Omega-Signal Drive” adını verdiğim kendi kurallarıma dayanmaktadır. Ağırlıklı olarak JPY çapraz paritelerini (USDJPY, EURJPY gibi) işlem yapıyorum ve yüksek riskli egzotik para birimlerinden kaçınıyorum.





Giriş mantığı

- Sadece yüksek olasılıklı sinyaller alınır.

- Genellikle sabit risk–ödül oranı kullanılır: SL 35 pip / TP 70 pip.

- İşlemler duygusal kararlar olmadan, mekanik kurallara göre açılır.





Çıkış ve takdir yetkisi

- Normalde pozisyonlar yalnızca SL (−35 pip) veya TP (+70 pip) ile kapanır.

- Özel durumlarda (önemli haberler, anormal oynaklık, spreadin aniden açılması, beklenmeyen fiyat hareketi vb.) SL/TP’ye ulaşmadan önce işlemleri manuel olarak kapatabilirim.

- Bu takdir yetkisi sadece riski azaltmak veya kârı korumak için kullanılır; stop loss’u genişletmem ve zarardaki pozisyonlara sınırsız ekleme yapmam.





Pozisyon yönetimi

- Aynı anda en fazla 2 açık pozisyon.

- Aynı paritede, aynı yönde pozisyon biriktirmem (aynı yöndeki yeni sinyaller göz ardı edilir).

- Riski kontrol etmek için, aynı anda yüksek korelasyonlu birden fazla parite açmaktan kaçınırım.





Risk ve para yönetimi

- Aboneler, tek bir kaybın (−35 pip) hesap bakiyelerinin yaklaşık %1–2’sine denk gelecek şekilde lot büyüklüğünü ayarlamalıdır.

- Daha yüksek risk, büyük drawdown’lara veya hesabın tamamen kaybedilmesine yol açabilir.





Önemli notlar

- Bu bir martingale veya grid sistemi değildir. Averajlama ve kaybeden pozisyonlara sınırsız ekleme yoktur.

- Zarar eden işlemler ve drawdown dönemleri mutlaka olacaktır.

- Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayla abone olun.

Strateji özeti