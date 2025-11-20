- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
7 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1 321.00 JPY
En kötü işlem:
0.00 JPY
Brüt kâr:
4 155.00 JPY (2 621 pips)
Brüt zarar:
0.00 JPY
Maksimum ardışık kazanç:
7 (4 155.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
4 155.00 JPY (7)
Sharpe oranı:
1.46
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
6 (85.71%)
Satış işlemleri:
1 (14.29%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
593.57 JPY
Ortalama kâr:
593.57 JPY
Ortalama zarar:
0.00 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 JPY (0)
Aylık büyüme:
25.97%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 JPY
Maksimum:
0.00 JPY (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 JPY)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|4
|USDJPY
|2
|XAUUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|15
|USDJPY
|10
|XAUUSD
|12
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|1.7K
|USDJPY
|739
|XAUUSD
|171
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 321.00 JPY
En kötü işlem: -0 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +4 155.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -0.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "bitcastle-LLC" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Strateji özeti
Bu sinyal, “Omega-Signal Drive” adını verdiğim kendi kurallarıma dayanmaktadır. Ağırlıklı olarak JPY çapraz paritelerini (USDJPY, EURJPY gibi) işlem yapıyorum ve yüksek riskli egzotik para birimlerinden kaçınıyorum.
Giriş mantığı
- Sadece yüksek olasılıklı sinyaller alınır.
- Genellikle sabit risk–ödül oranı kullanılır: SL 35 pip / TP 70 pip.
- İşlemler duygusal kararlar olmadan, mekanik kurallara göre açılır.
Çıkış ve takdir yetkisi
- Normalde pozisyonlar yalnızca SL (−35 pip) veya TP (+70 pip) ile kapanır.
- Özel durumlarda (önemli haberler, anormal oynaklık, spreadin aniden açılması, beklenmeyen fiyat hareketi vb.) SL/TP’ye ulaşmadan önce işlemleri manuel olarak kapatabilirim.
- Bu takdir yetkisi sadece riski azaltmak veya kârı korumak için kullanılır; stop loss’u genişletmem ve zarardaki pozisyonlara sınırsız ekleme yapmam.
Pozisyon yönetimi
- Aynı anda en fazla 2 açık pozisyon.
- Aynı paritede, aynı yönde pozisyon biriktirmem (aynı yöndeki yeni sinyaller göz ardı edilir).
- Riski kontrol etmek için, aynı anda yüksek korelasyonlu birden fazla parite açmaktan kaçınırım.
Risk ve para yönetimi
- Aboneler, tek bir kaybın (−35 pip) hesap bakiyelerinin yaklaşık %1–2’sine denk gelecek şekilde lot büyüklüğünü ayarlamalıdır.
- Daha yüksek risk, büyük drawdown’lara veya hesabın tamamen kaybedilmesine yol açabilir.
Önemli notlar
- Bu bir martingale veya grid sistemi değildir. Averajlama ve kaybeden pozisyonlara sınırsız ekleme yoktur.
- Zarar eden işlemler ve drawdown dönemleri mutlaka olacaktır.
- Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayla abone olun.
