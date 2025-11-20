- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
10 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.88 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
16.53 USD (566 pips)
Brüt zarar:
-1.76 USD
Maksimum ardışık kazanç:
10 (16.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.53 USD (10)
Sharpe oranı:
8.12
Alım-satım etkinliği:
55.50%
Maks. mevduat yükü:
0.96%
En son işlem:
40 dakika önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
22.38
Alış işlemleri:
9 (90.00%)
Satış işlemleri:
1 (10.00%)
Kâr faktörü:
9.39
Beklenen getiri:
1.65 USD
Ortalama kâr:
1.65 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.66 USD
Maksimum:
0.66 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.10% (7.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3
|AUDNZD
|3
|GBPNZD
|3
|NZDCAD
|1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|5
|GBPNZD
|4
|NZDCAD
|2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|153
|AUDNZD
|184
|GBPNZD
|178
|NZDCAD
|51
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.88 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +16.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
Exness-MT5Real8
|2.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
FPMarketsSC-Live
|2.33 × 15
Coinexx-Live
|2.40 × 10
ICMarketsSC-MT5
|2.52 × 23
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 51
FusionMarkets-Live
|2.84 × 255
ICMarketsSC-MT5-4
|2.91 × 377
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|3.68 × 279
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
GOMarketsMU-Live
|3.93 × 28
FxPro-MT5
|4.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
Exness-MT5Real3
|4.10 × 10
ECMarkets-MT5-Live01
|4.25 × 8
RoboForex-ECN
|4.61 × 262
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
7.5K
USD
USD
1
100%
10
100%
55%
9.39
1.65
USD
USD
0%
1:500