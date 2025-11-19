- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
85
Kârla kapanan işlemler:
59 (69.41%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (30.59%)
En iyi işlem:
314.10 USD
En kötü işlem:
-680.72 USD
Brüt kâr:
8 848.73 USD (1 479 700 pips)
Brüt zarar:
-5 877.88 USD (902 962 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1 349.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 352.16 USD (7)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.87
Alış işlemleri:
30 (35.29%)
Satış işlemleri:
55 (64.71%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
34.95 USD
Ortalama kâr:
149.98 USD
Ortalama zarar:
-226.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 345.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 345.03 USD (3)
Aylık büyüme:
55.31%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 588.46 USD (19.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|39
|XAUUSDm
|33
|US30m
|4
|USDJPYm
|4
|USTECm
|2
|JP225m
|2
|US500m
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSDm
|1.4K
|XAUUSDm
|1.5K
|US30m
|115
|USDJPYm
|125
|USTECm
|-89
|JP225m
|-109
|US500m
|8
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSDm
|520K
|XAUUSDm
|76K
|US30m
|4K
|USDJPYm
|619
|USTECm
|-22K
|JP225m
|-2.6K
|US500m
|597
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +314.10 USD
En kötü işlem: -681 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 349.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 345.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
