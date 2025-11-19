SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trend qqq1
Yi Jian Feng

Trend qqq1

Yi Jian Feng
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
85
Kârla kapanan işlemler:
59 (69.41%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (30.59%)
En iyi işlem:
314.10 USD
En kötü işlem:
-680.72 USD
Brüt kâr:
8 848.73 USD (1 479 700 pips)
Brüt zarar:
-5 877.88 USD (902 962 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1 349.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 352.16 USD (7)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.87
Alış işlemleri:
30 (35.29%)
Satış işlemleri:
55 (64.71%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
34.95 USD
Ortalama kâr:
149.98 USD
Ortalama zarar:
-226.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 345.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 345.03 USD (3)
Aylık büyüme:
55.31%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 588.46 USD (19.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDm 39
XAUUSDm 33
US30m 4
USDJPYm 4
USTECm 2
JP225m 2
US500m 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDm 1.4K
XAUUSDm 1.5K
US30m 115
USDJPYm 125
USTECm -89
JP225m -109
US500m 8
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDm 520K
XAUUSDm 76K
US30m 4K
USDJPYm 619
USTECm -22K
JP225m -2.6K
US500m 597
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +314.10 USD
En kötü işlem: -681 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 349.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 345.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real5
1.73 × 30
İnceleme yok
2025.11.19 23:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
