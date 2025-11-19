- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
85
Kârla kapanan işlemler:
59 (69.41%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (30.59%)
En iyi işlem:
325.57 USD
En kötü işlem:
-692.25 USD
Brüt kâr:
9 048.24 USD (1 482 640 pips)
Brüt zarar:
-5 943.35 USD (899 403 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1 369.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 401.69 USD (7)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.96
Alış işlemleri:
30 (35.29%)
Satış işlemleri:
55 (64.71%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
36.53 USD
Ortalama kâr:
153.36 USD
Ortalama zarar:
-228.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 365.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 365.71 USD (3)
Aylık büyüme:
57.30%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 586.90 USD (18.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|39
|XAUUSDm
|33
|US30m
|4
|USDJPYm
|4
|USTECm
|2
|JP225m
|2
|US500m
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSDm
|1.5K
|XAUUSDm
|1.6K
|US30m
|119
|USDJPYm
|126
|USTECm
|-98
|JP225m
|-96
|US500m
|3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSDm
|528K
|XAUUSDm
|76K
|US30m
|4.1K
|USDJPYm
|626
|USTECm
|-24K
|JP225m
|-2.3K
|US500m
|251
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +325.57 USD
En kötü işlem: -692 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 369.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 365.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok